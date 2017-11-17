Participe de nossa página de fãs
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem.
Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.
Fig.1. Indicador BarTimerCLineRounded.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18728
