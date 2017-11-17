CodeBaseSeções
BarTimerCLineRounded - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1749
Avaliação:
(18)
Publicado:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) visualização
CustomGUI.mqh (0.76 KB) visualização
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) visualização
CircleSection.mqh (21.59 KB) visualização
CircleSimple.mqh (15.18 KB) visualização
Hexagon.mqh (14.55 KB) visualização
Hexagon2.mqh (7.67 KB) visualização
Histogram.mqh (32.93 KB) visualização
LineGraph.mqh (24.35 KB) visualização
LineRounded.mqh (16.6 KB) visualização
Petal.mqh (16.71 KB) visualização
Pyramid.mqh (23.34 KB) visualização
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) visualização
CHistogram.mq5 (7.31 KB) visualização
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) visualização
CPetal.mq5 (2.3 KB) visualização
CPyramid.mq5 (5.99 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRounded.mq5 (8.39 KB) visualização
Autor real: Art Royal s.r.o.

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem.

Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.

Fig.1. Indicador BarTimerCLineRounded

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18728

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Indicador Omni_Trend com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Omni_Trend Omni_Trend

Indicador de tendência do tipo NRTR com uso de média móvel e ATR.

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Compramos (abrimos a posição BUY) mais barato, vendemos (abrimos a posição SELL) mais caro.