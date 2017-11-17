CodeBaseSeções
Multi Arbitration 1.000 - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Publicado:
Atualizado:
Compramos (abrimos a posição BUY) mais barato, vendemos (abrimos a posição SELL) mais caro.

Na versão 1.000 a negociação é realizada em apenas um símbolo (por exemplo "Symbol" nos parâmetros de entrada).

Princípio básico para a abertura de posições:

  • Se o lucro de todas as posições BUY é menos do que o lucro de toda as posições SELL, podemos assumir que agora a tendência é descendente e, portanto, abrimos BUY.
  • Se o lucro de todas as posições SELL é menos do que o lucro de toda as posições BUY, podemos assumir que agora a tendência é ascendente e, portanto, abrimos SELL.
      if(profit_buys<profit_sells) // trend down
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_sells<profit_buys) // trend up
      m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

Resultados de Teste em EURUSD, H4:

Multi Arbitration 1.000

Note-se que na tendência prolongada aumenta muito a carga no depósito. Por ora, este problema não tem sido resolvido.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18739

