Multi Arbitration 1.000

Compramos (abrimos a posição BUY) mais barato, vendemos (abrimos a posição SELL) mais caro.

Na versão 1.000 a negociação é realizada em apenas um símbolo (por exemplo "Symbol" nos parâmetros de entrada).

Princípio básico para a abertura de posições:

Se o lucro de todas as posições BUY é menos do que o lucro de toda as posições SELL, podemos assumir que agora a tendência é descendente e, portanto, abrimos BUY.

Se o lucro de todas as posições SELL é menos do que o lucro de toda as posições BUY, podemos assumir que agora a tendência é ascendente e, portanto, abrimos SELL.

if (profit_buys<profit_sells) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_sells<profit_buys) m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_buys== 0.0 && profit_sells== 0.0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

Resultados de Teste em EURUSD, H4:

Note-se que na tendência prolongada aumenta muito a carga no depósito. Por ora, este problema não tem sido resolvido.