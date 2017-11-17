Multi Arbitration 1.000

Participe de nossa página de fãs
Compramos (abrimos a posição BUY) mais barato, vendemos (abrimos a posição SELL) mais caro.
Na versão 1.000 a negociação é realizada em apenas um símbolo (por exemplo "Symbol" nos parâmetros de entrada).
Princípio básico para a abertura de posições:
- Se o lucro de todas as posições BUY é menos do que o lucro de toda as posições SELL, podemos assumir que agora a tendência é descendente e, portanto, abrimos BUY.
- Se o lucro de todas as posições SELL é menos do que o lucro de toda as posições BUY, podemos assumir que agora a tendência é ascendente e, portanto, abrimos SELL.
if(profit_buys<profit_sells) // trend down m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_sells<profit_buys) // trend up m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
Resultados de Teste em EURUSD, H4:
Note-se que na tendência prolongada aumenta muito a carga no depósito. Por ora, este problema não tem sido resolvido.
