Indicadores

Omni_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1044
Avaliação:
(21)
Publicado:
Publicado:
Indicador Omni_Trend com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Omni_Trend.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Omni_Trend_HTF

Fig.1. Indicador Omni_Trend_HTF.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18718

Omni_Trend Omni_Trend

Indicador de tendência do tipo NRTR com uso de média móvel e ATR.

SaveTicks SaveTicks

Este utilitário é projetado para gravar cotações de ticks no formato CSV e BIN, escolha conveniente de um conjunto de símbolos para gravação.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com uso de dados do timeframe atual.

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada.