Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Omni_Trend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1714
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: desconhecido
Indicador de tendência do tipo NRTR com uso de média móvel e ATR.
Fig.1. Indicador Omni_Trend.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18717
Este utilitário é projetado para gravar cotações de ticks no formato CSV e BIN, escolha conveniente de um conjunto de símbolos para gravação.HistoryPositionInfo version 2
Retorna o lucro da posição em pontos, da comissão, do swap, e o lucro em dinheiro com base no histórico de negociação.
Indicador Omni_Trend com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.BarTimerCLineRounded
Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com uso de dados do timeframe atual.