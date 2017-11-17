CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Omni_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1714
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: desconhecido

Indicador de tendência do tipo NRTR com uso de média móvel e ATR.

Fig.1. Indicador Omni_Trend

Fig.1. Indicador Omni_Trend.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18717

SaveTicks SaveTicks

Este utilitário é projetado para gravar cotações de ticks no formato CSV e BIN, escolha conveniente de um conjunto de símbolos para gravação.

HistoryPositionInfo version 2 HistoryPositionInfo version 2

Retorna o lucro da posição em pontos, da comissão, do swap, e o lucro em dinheiro com base no histórico de negociação.

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Indicador Omni_Trend com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com uso de dados do timeframe atual.