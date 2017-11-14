無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Art Royal s.r.o.
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標です。バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。
指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。
図1 BarTimerCLineRounded指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18728
