実際の著者：Art Royal s.r.o.

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標です。バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。

指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。

図1 BarTimerCLineRounded指標