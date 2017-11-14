コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BarTimerCLineRounded - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ビュー
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ビュー
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) ビュー
CircleSection.mqh (21.59 KB) ビュー
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ビュー
Hexagon.mqh (14.55 KB) ビュー
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ビュー
Histogram.mqh (32.93 KB) ビュー
LineGraph.mqh (24.35 KB) ビュー
LineRounded.mqh (16.6 KB) ビュー
Petal.mqh (16.71 KB) ビュー
Pyramid.mqh (23.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) ビュー
CHistogram.mq5 (7.31 KB) ビュー
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) ビュー
CPetal.mq5 (2.3 KB) ビュー
CPyramid.mq5 (5.99 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRounded.mq5 (8.39 KB) ビュー
実際の著者：Art Royal s.r.o.

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標です。バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。

指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。

図1　BarTimerCLineRounded指標

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むOmni_Trend指標

Omni_Trend Omni_Trend

MAとATRを用いたNRTR型のトレンド指標

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標で、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができます。

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。