BarTimerCLineRounded_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1428
Autor real: Art Royal s.r.o.
Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada.
Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem.
Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.
Fig.1. Indicador BarTimerCLineRounded_HTF.
