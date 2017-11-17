Autor real: Art Royal s.r.o.

Indicador BarTimer executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada.

Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem.

Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.

Fig.1. Indicador BarTimerCLineRounded_HTF.