BarTimerCLineRounded - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ansehen
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ansehen
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) ansehen
CircleSection.mqh (21.59 KB) ansehen
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ansehen
Hexagon.mqh (14.55 KB) ansehen
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ansehen
Histogram.mqh (32.93 KB) ansehen
LineGraph.mqh (24.35 KB) ansehen
LineRounded.mqh (16.6 KB) ansehen
Petal.mqh (16.71 KB) ansehen
Pyramid.mqh (23.34 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) ansehen
CHistogram.mq5 (7.31 KB) ansehen
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) ansehen
CPetal.mq5 (2.3 KB) ansehen
CPyramid.mq5 (5.99 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRounded.mq5 (8.39 KB) ansehen
Ursprünglicher Autor: Art Royal s.r.o.

Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden. Er verwendet den aktuellen Zeitrahmen. Es gibt das Verhältnis zwischen der seit Beginn des Balkens verstrichenen Zeit und der Dauer des gesamten Balkens in Prozent an.

Damit Sie den Indikator kompilieren können, kopieren Sie das Verzeichnis MQL5 aus dem Archiv MQL5.zip im Stammordner des Terminals des MetaTrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.12.2008.

Abb. 1. Der Indikator BarTimerCLineRounded

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Der Indikator Omni_Trend mit der Option den Zeitrahmen über einen der Eingabeparameter zu wählen.

Omni_Trend Omni_Trend

Ein Trendindikator nach Art des NRTR mit MA und ATR.

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, mit der Möglichkeit über einen Eingabeparameter einen anderen Zeitrahmen als den des Charts für die Darstellung festzulegen.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.