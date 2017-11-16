代码库部分
BarTimerCLineRounded - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者: Art Royal s.r.o.

这个 BarTimer 指标是使用了在文章"使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。它提供的是自从柱开始以来的时间与柱整个时间之间的百分比比例，

为了正确编译这个指标，要把 MQL5.zip 档案中的 MQL5 文件夹保存到 MetaTrader 5 终端的根目录下。

这个指标最初是使用MQL4语言实现的，并且于2008年1月12日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. BarTimerCLineRounded 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18728

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Omni_Trend 指标。

Omni_Trend Omni_Trend

一个使用了 MA(移动平均) 和 ATR(平均波幅通道)的 NRTR(Nick Rypock 跟踪反转)类型的趋势指标。

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

这个 BarTimer 指标是使用在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 它还可以在输入参数中设置固定的时段，指标显示的数据就来自这个时段。

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

以较低的价格买入证券(建立买入仓位), 以较高的价格卖出证券 (建立卖出仓位)。