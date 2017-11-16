请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Art Royal s.r.o.
这个 BarTimer 指标是使用了在文章"使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。它提供的是自从柱开始以来的时间与柱整个时间之间的百分比比例，
为了正确编译这个指标，要把 MQL5.zip 档案中的 MQL5 文件夹保存到 MetaTrader 5 终端的根目录下。
这个指标最初是使用MQL4语言实现的，并且于2008年1月12日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1. BarTimerCLineRounded 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18728
