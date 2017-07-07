Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BarTimerCLineRounded - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2414
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Art Royal s.r.o.
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах.
Для корректной компиляции индикатора следует положить папку MQL5 из архива MQL5.zip в корень терминала MetaTrader5.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на www.mql4.com 01.12.2008.
Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRounded.
Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Omni_Trend
Трендовый индикатор NRTR типа с использованием мувинга и ATR.
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.