Indicadores

KiS_max_min_Avg - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1373
Avaliação:
(16)
Publicado:
Publicado:
Autor real: KCBT

Canal que se redesenha com preenchimento colorido de fundo. A linha média do canal é colorida de acordo com a tendência ativa do mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 11.10.2007.

Fig.1 Indicador KiS_max_min_Avg

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18567

