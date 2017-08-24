Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
KiS_max_min_Avg - indicador para MetaTrader 5
Autor real: KCBT
Canal que se redesenha com preenchimento colorido de fundo. A linha média do canal é colorida de acordo com a tendência ativa do mercado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 11.10.2007.
Fig.1 Indicador KiS_max_min_Avg
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18567
