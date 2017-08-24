Autor real: KCBT

Canal que se redesenha com preenchimento colorido de fundo. A linha média do canal é colorida de acordo com a tendência ativa do mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 11.10.2007.

Fig.1 Indicador KiS_max_min_Avg