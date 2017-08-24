CodeBaseSeções
Indicadores

Boa_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1558
Avaliação:
(16)
Publicado:
Autor real: mandor

Ziguezague com propriedades pouco comuns (ao construir, você especifica o comprimento).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 9.10.2007.

Fig.1. Indicador Boa_ZigZag


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18546

