Boa_ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1558
Avaliação:
-
Publicado:
Autor real: mandor
Ziguezague com propriedades pouco comuns (ao construir, você especifica o comprimento).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 9.10.2007.
Fig.1. Indicador Boa_ZigZag
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18546
