Indicador QEMA com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Classe para controlar o surgimento da vela

O EA EveningStar negocia segundo o padrão "Evening Star". O volume de lote é calculado como porcentagem de risco a partir da margem livre.

Indicador XROC2_VG com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada