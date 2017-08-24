CodeBaseSeções
Indicadores

EveningStar - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1999
Avaliação:
(27)
Publicado:
O indicador mostra o padrão "Evening Star".

Indiactor Evening Star

Há opções flexíveis para o padrão.

Opção "Gap":

Evening Star Gap

Opção "Candle 2 type":

Evening Star Candle 2 type

Opção "Candle sizes":

Evening Star Candle sizes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18500

