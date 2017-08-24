Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EveningStar - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra o padrão "Evening Star".
Há opções flexíveis para o padrão.
Opção "Gap":
Opção "Candle 2 type":
Opção "Candle sizes":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18500
