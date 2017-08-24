Participe de nossa página de fãs
High and Low Custom levels - indicador para MetaTrader 5
- 3957
-
O indicador exibe os níveis personalizados High e Low. Você pode definir o deslocamento para os níveis. É possível indicar o intervalo (PERIOD_D1) para procurar níveis.
Parâmetro de entrada "count day": valor "0" ou "1" indica o dia atual.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18205
