Indicadores

High and Low Custom levels - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
3957
Avaliação:
(29)
Publicado:
Publicado:
O indicador exibe os níveis personalizados High e Low. Você pode definir o deslocamento para os níveis. É possível indicar o intervalo (PERIOD_D1) para procurar níveis.

Parâmetro de entrada "count day": valor "0" ou  "1" indica o dia atual.

High and Low Custom levels of the current day


High and Low Custom levels for N-days.png

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18205

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.

N Candles v2 N Candles v2

Pesquisa de N velas idênticas numa sequência. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.

Spread statistics Spread statistics

Estatística de spread médio para o "período de média".