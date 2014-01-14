CodeBaseSeções
RBVI - indicador para MetaTrader 5

O indicador RBVI se baseia em um atributo do mercado noturno onde sua volatilidade é diminuída drasticamente devido a ausência de negociações nas bolsas de valores. O indicador considera o fluxo de preços e a volatilidade (inconstância) do mercado que ajuda a se comportar com sucesso em um mercado lateralizado. É recomendável utilizar o RBVI em Expert Advisors que funcionam de noite.

Sinais do indicador RBVI: se o valor do indicador no gráfico é inferior a 40%, então o mercado é lateral, se o valor for superior a 60%, existe um movimento ativo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.

Fig.1 Indicador RBVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/719

