O indicador RBVI se baseia em um atributo do mercado noturno onde sua volatilidade é diminuída drasticamente devido a ausência de negociações nas bolsas de valores. O indicador considera o fluxo de preços e a volatilidade (inconstância) do mercado que ajuda a se comportar com sucesso em um mercado lateralizado. É recomendável utilizar o RBVI em Expert Advisors que funcionam de noite.

Sinais do indicador RBVI: se o valor do indicador no gráfico é inferior a 40%, então o mercado é lateral, se o valor for superior a 60%, existe um movimento ativo.



Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.

