OscSAR_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Autor real: LeMan
Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 24.08.2010.
Fig.1 Indicador OscSAR_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18204
