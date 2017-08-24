Autor real: LeMan

Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 24.08.2010.

Fig.1 Indicador OscSAR_Histogram