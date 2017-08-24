CodeBaseSeções
OscSAR_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: LeMan

Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 24.08.2010.

Fig.1 Indicador OscSAR_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18204

