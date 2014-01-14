Autor real:

GammaRatForex

Alternativa muito interessante das Bandas Bollinger. O indicador foi desenvolvido para resolver o problema dos atrasos que aparecem frequentemente em técnicas de negociação que utilizam médias. Uma média normal mostra informações relacionadas com os eventos ocorridos numa metade do período de tempo passado.

O indicador utiliza um algoritmo semelhante ao usado no canal STD (suavização de uma linha reta num número fixo de períodos) e retorna o último ponto, onde 2 canais de desvio padrão tem a largura definida pelo usuário.

O arquivo GRFLeadingEdgeMov.mq5 é uma Média Móvel preparada usando este algoritmo da média geométrica. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 16.05.2008.

Figura 1. Indicador GRFLeadingEdge