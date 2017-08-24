CodeBaseSeções
Indicadores

PercentageCrossover - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1680
Avaliação:
(25)
Publicado:
Autor real: Vic2008

Indicador de média móvel que não usa médias no seu código.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.09.2010.

Fig.1 Indicador PercentageCrossover

Fig.1 Indicador PercentageCrossover

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18194

