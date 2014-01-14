CodeBaseSeções
Percentage Crossover Channel - indicador para MetaTrader 5

Vic2008
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2214
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Vic2008

O canal com base na porcentagem de preço de desvio do valor anterior da linha do meio do canal. A largura do canal é gerida pelo desvio percentual.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.09.2010.

Percentage Crossover Channel

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/689

