RiskSpread - indicador para MetaTrader 5
Autor real: VadimVP
O indicador desenha um canal preenchido com cores a uma distância do preço atual, que é igual ao spread atual multiplicado por dez.
Em outras palavras, o indicador desenha uma área, dentro da qual provavelmente haverá perda. É especialmente útil para pares de moedas com grandes valores de spread.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.11.2010.
Fig.1 Indicador RiskSpread
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18191
