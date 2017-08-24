Autor real: VadimVP

O indicador desenha um canal preenchido com cores a uma distância do preço atual, que é igual ao spread atual multiplicado por dez.

Em outras palavras, o indicador desenha uma área, dentro da qual provavelmente haverá perda. É especialmente útil para pares de moedas com grandes valores de spread.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.11.2010.

Fig.1 Indicador RiskSpread