Indicadores

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - indicador para MetaTrader 5

Leon Lam | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4921
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Indicador para simular negociação de opções binárias no MetaTrader 5. Ele pode ser usado por novatos para praticar suas estratégias de negociação. A interface do programa está em chinês e inglês.



Traduzido do chinês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/zh/code/18136

