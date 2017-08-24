Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 4921
- 4921
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador para simular negociação de opções binárias no MetaTrader 5. Ele pode ser usado por novatos para praticar suas estratégias de negociação. A interface do programa está em chinês e inglês.
Traduzido do chinês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/zh/code/18136
Sound Alert Entry Out
Fechada a posição, toca o sinal.Volatility Quality Stridsman
Indicador de qualidade da volatilidade (VQ) de Stridsman.
GRFLeadingEdger_Pivot
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores dos dois canais do indicador GRFLeadingEdger numa mesma barra.WmiVol_HTF
Indicador WmiVol com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.