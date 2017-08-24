Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Sets Chart Scale - indicador para MetaTrader 5
O indicador define a propriedade a propriedade "Escala fixa" e mantém a primeira barra no meio da janela. Ao deslocar o gráfico, é definida no meio da janela a barra mais à direita.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18152
