Indicadores

Sets Chart Scale - indicador para MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Visualizações:
1691
Avaliação:
(41)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador define a propriedade a propriedade "Escala fixa" e mantém a primeira barra no meio da janela. Ao deslocar o gráfico, é definida no meio da janela a barra mais à direita.

Sets Chart Scale

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18152

