Experts

Sound Alert Entry Out - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1473
Avaliação:
(29)
Publicado:
Publicado:
Depois de fechar a posição (saída do mercado, reversão, fechamento da posição usando a oposta), toca o sinal.

O sinal é selecionado a partir do conjunto padrão fornecido com o terminal:

Sound Alert Entry Out

version "1.002":

adicionado o parâmetro notification — envio de notificação para os terminais móveis, cujos os MetaQuotes ID são indicados, na janela de configurações, na guia "Notificações".

Por padrão, essa configuração é desativada (false).

O formato de saída da mensagem é como esta:

deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18082

