Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XFatlXSatlCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1426
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador XFatlXSatlCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador XFatlXSatlCloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XFatlXSatlCloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18093
Indicador ColorXMUV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Average True Range (digital)
Os valores do indicador Average True Range (ATR) - a partir de outros timeframes em formato digital - são exibidos no gráfico como texto.
Indicador MA, para o qual é possível definir valores de dois níveis a partir do código.Session Buy Sell Orders
Sob a forma de gráficos de colunas, valores máximos e mínimos dos parâmetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Número total de ordens atual para compra" e SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Número total de ordens atual para venda". Estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM.