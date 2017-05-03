Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Volatility Quality Stridsman (histo) - indicador para MetaTrader 5
- 2394
O indicador de volatilidade (VQ) Stridsman (Tomas Stridman é o desenvolvedor deste indicador; e o código desta versão é escrito exatamente como no indicador original, mas não como na maioria das variações baseadas nele) na forma de histograma.
Esta versão, ao contrário da "regular", constrói apenas um valor:
- um gráfico que mostra a direção de curto prazo da inclinação do VQ
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18049
