CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1228
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Expert Advisor Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility com base nas alterações de cor do indicador Stochastic_Chaikins_Volatility. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Stochastic_Chaikins_Volatility.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H12:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18040

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Indicador Stochastic_Chaikins_Volatility com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

SD Delete Indicators SD Delete Indicators

Script para remover rapidamente indicadores nos gráficos.

Volatility Quality Stridsman (histo) Volatility Quality Stridsman (histo)

Indicador de volatilidade Stridsman na forma de histograma

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

Script para colocar ordens BuyStop Limit.