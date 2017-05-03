CodeBaseSeções
Scripts

SD Delete Indicators - script para MetaTrader 5

Dina Paches
Visualizações:
1391
Avaliação:
(20)
Publicado:
Script para remover rapidamente indicadores nos gráficos. Ele tem dois modos de operação:

  • ONLY_THIS_CHART - remover apenas no gráfico atual (esta é a configuração padrão);
  • ALL_CHARTS - remover no gráfico atual e restantes abertos na plataforma de negociação.

SD Delete Indicators

Nota: antes de usar este script, às vezes pode ser útil iniciar outro: o SD W indicators and charts que exibe na guia "Expert" informações sobre os indicadores disponíveis nos gráficos. Isto pode ser útil, por exemplo, para não excluir algo necessário, como manter combinações e ajustes manuais de qualquer um dos indicadores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18036

