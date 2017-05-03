CodeBaseSeções
ParabolicUsMoving - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador de tendência construído na intersecção do oscilador Parabolic Sar e do indicador Média Móvel. O Sar é usado como a principal linha rápida da nuvem do indicador e o indicador Média Móvel como uma linha de sinal lenta.

Fig.1 Indicador ParabolicUsMoving

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17954

