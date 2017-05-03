CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FILTER_ADX_AM_ch - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1780
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Andrey Matvievskiy

Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado colocado no gráfico principal. Se a tendência for de alta, o ícone será verde-claro, se a linha positiva ADX estiver acima da linha negativa, com uma disposição oposta das linhas, o ícone será vermelho. Se o ADX ascender, o ponto grosso indicará o fortalecimento da tendência, se a tendência cair, o ponto pequeno indicará seu enfraquecimento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.07.2009.

Fig.1. Indicador FILTER_ADX_AM_ch

Fig.1. Indicador FILTER_ADX_AM_ch

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17975

ParabolicUsMoving ParabolicUsMoving

Indicador de tendência construído na intersecção do oscilador Parabolic Sar e do indicador Média Móvel.

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

Indicador ThreeCandles com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

OpenBuyLimitOrder OpenBuyLimitOrder

Script para colocar ordens BuyLimit

OpenSellLimitOrder OpenSellLimitOrder

Script para colocar ordens SellLimit