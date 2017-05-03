Participe de nossa página de fãs
Autor real: Andrey Matvievskiy
Indicador de tendência simples baseado no Average Directional Movement Index suavizado colocado no gráfico principal. Se a tendência for de alta, o ícone será verde-claro, se a linha positiva ADX estiver acima da linha negativa, com uma disposição oposta das linhas, o ícone será vermelho. Se o ADX ascender, o ponto grosso indicará o fortalecimento da tendência, se a tendência cair, o ponto pequeno indicará seu enfraquecimento.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.07.2009.
Fig.1. Indicador FILTER_ADX_AM_ch
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17975
