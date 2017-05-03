CodeBaseSeções
StreamСCandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Yuriy Tokman (YTG)

Indicador que pinta velas cujo tamanho em pontos multiplicados pelo volume excede o definido nas configurações. Dependendo das configurações, todo o corpo da vela ou todo o tamanho da vela é levado em conta para o cálculo.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE;              //opção de tamanho
input uint Candles_Size=1000;                        //valor mínio da vela para ativação
input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_;  //volume 
input uint NumberofBar=1;                            //Número da barra para enviar o sinal
input bool SoundON=true;                             //Autorização de alerta
input uint NumberofAlerts=2;                         //Número de alertas
input bool EMailON=false;                            //Autorização de envio de sinal via e-mail
input bool PushON=false;                             //Autorização de envio de sinal para o celular

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.01.2016.

Fig.1. Indicador Stream

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17893

