Autor real: Yuriy Tokman (YTG)

Indicador que pinta velas cujo tamanho em pontos multiplicados pelo volume excede o definido nas configurações. Dependendo das configurações, todo o corpo da vela ou todo o tamanho da vela é levado em conta para o cálculo.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; input uint Candles_Size= 1000 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.01.2016.

Fig.1. Indicador Stream