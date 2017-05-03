Participe de nossa página de fãs
Autor real: Yuriy Tokman (YTG)
Indicador que pinta velas cujo tamanho em pontos multiplicados pelo volume excede o definido nas configurações. Dependendo das configurações, todo o corpo da vela ou todo o tamanho da vela é levado em conta para o cálculo.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Candles_Mode=OPENCLOSE; //opção de tamanho input uint Candles_Size=1000; //valor mínio da vela para ativação input ENUM_APPLIED_VOLUME_ VolumeType=VOLUME_TICK_; //volume input uint NumberofBar=1; //Número da barra para enviar o sinal input bool SoundON=true; //Autorização de alerta input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas input bool EMailON=false; //Autorização de envio de sinal via e-mail input bool PushON=false; //Autorização de envio de sinal para o celular
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.01.2016.
Fig.1. Indicador Stream
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17893
