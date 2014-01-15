CodeBaseSeções
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin + lukas1

A principal vantagem do indicador iSAR é que ele se baseia nas séries de preço atuais, que podem ser aplicadas para os demais indicadores. Por exemplo, logo abaixo é possível encontrar uma variante da aplicação deste indicador para o oscilador iRVI:

Fig.1 Indicador ColorParabolic aplicado em RVI.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1193

O Expert Advisor Exp_JBrainSig1_UltraRSI utiliza os valores dos indicadores JBrainTrend1Sig e UltraRSI para analisar o estado em que o mercado se encontra.

O indicador técnico iSAR se baseia na média móvel X2MA como série de preços fundamental para uma melhor filtragem de sinais falso positivos.

O Expert Advisor se desenha com base no indicador redesenho de Oracle.

Displaced Moving Averages (Médias Móveis Deslocadas)