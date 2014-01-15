Participe de nossa página de fãs
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1309
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Nikolay Kositsin + lukas1
A principal vantagem do indicador iSAR é que ele se baseia nas séries de preço atuais, que podem ser aplicadas para os demais indicadores. Por exemplo, logo abaixo é possível encontrar uma variante da aplicação deste indicador para o oscilador iRVI:
Fig.1 Indicador ColorParabolic aplicado em RVI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1193
