CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Detrended Synthetic Price (bars) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1294
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de preço sem a tendência atual foi originalmente desenvolvido por John Eilers. Há varias maneiras de usá-lo, mas a mais comumente utilizada (com níveis fixos) é muito limitada em seu uso. Você terá de configurar os níveis separadamente para cada símbolo, timeframe e sob qualquer configuração de qualquer parâmetro.

A versão com linha de sinal intermitente parece uma alternativa razoável para os níveis fixos. A variante apresentada é uma versão por barras do oscilador base. A seguir uma comparação com osciladores individuais no gráfico:



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17901

Detrended Synthetic Price (oscillator) Detrended Synthetic Price (oscillator)

Indicador de preço - sem a tendência atual - na forma de um oscilador.

ColorParabolic_HTF ColorParabolic_HTF

Indicador ColorParabolic com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Detrended Synthetic Price (histo) Detrended Synthetic Price (histo)

Indicador de preço sem a tendência atual com histograma.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Expert Advisor para fechar todas as posições no símbolo atual, se a hora atual do servidor ultrapassar o limite de tempo fixo nas variáveis de entrada.