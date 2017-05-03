Participe de nossa página de fãs
Detrended Synthetic Price (oscillator)
1601
O indicador de preço sem a tendência atual foi originalmente desenvolvido por John Eilers. Há varias maneiras de usá-lo, mas a mais comumente utilizada (com níveis fixos) é muito limitada em seu uso. Você terá de configurar os níveis separadamente para cada símbolo, timeframe e sob qualquer configuração de qualquer parâmetro.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17900
