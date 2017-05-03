CodeBaseSeções
WATR_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador WATR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador WATR, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador WATR:

    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // activo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // timeframes do indicador para calculo do indicador
input uint    WATR_K = 10;
input double WATR_M = 4.0;
input uint    ATR=21;

  2. Parâmetros de entrada do indicador WATR_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:

    //---- configurações da exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // nomes das etiquetas do indicador
input color Upsymbol_Color=clrAqua;                    // cor do símbolo de crescimento
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=clrGray;                     // cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // tamanho dos símbolos do sinal
input uint Font_Size=10;                               // tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação
input uint X_=0;                                       // deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // deslocamento vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador WATR_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:

    //---- configurações dos alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // indicador de opção de acionamento
input uint AlertCount=0;                     // número de alertas gerados

Se você planeja usar vários indicadores WATR_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado WATR.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador WATR_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência em alta

Fig.2. Indicador WATR_HTF_Signal. Sinal para abertura de posição curta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17891

