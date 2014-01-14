CodeBaseSeções
Módulo de sinais de negociação baseado no indicador WPRSIsignal - biblioteca para MetaTrader 5

O sinal é formado após o fechamento da barra. As setas coloridas do indicador WPRSIsignal indicam um sinal de entrada no mercado.

Coloque o arquivo compilado WPRSIsignal.ex5 em terminal_data_catalogue\MQL5\Indicators.

A criação de um robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação é bem simples. Ele foi descrito com maiores detalhes no artigo "MQL5 Wizard para Leigos". A ideia geral em criar um módulo de sinal de negociação foi descrito no artigo "Sistema de negociação simples com o uso de indicadores semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota:

O Expert Advisor gerado usando o Assistente MQL5 escolhe os momentos de abertura e fechamento de posições com base nos resultados do "voto" de sinais de negociação adicionados durante a criação Expert Advisor. O módulo principal dos sinais de negociação (que contém todos os módulos adicionadas) também participam do "voto", mas os métodos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.

Já que a suavização pelo número dos módulos presentes (um módulo básico + um módulo adicional) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores das limiares devem ser indicados considerando este fato. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código de Expert Advisor usando Assistente MQL5.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/843

