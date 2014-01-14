CodeBaseSeções
Indicadores

Trend Score - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
O indicador pode ser calculado tanto com um ou sem o período. Se o período é usado: se o preço for mais elevado do que o anterior, a tendência é 1. Se o preço for menor do que o anterior, a tendência é -1. Se o preço for igual ao anterior, a tendência é 0. Assim, o Trend Score é a soma de tendências ao longo do período especificado. No segundo caso, a cada mudança de direção que o valor do indicador é resetado para zero. Por exemplo: se tivermos uma sequência de duas baixas, uma alta, um doji e três barras de alta, os valores do indicador são como se segue: -1, -2, 1, 0, 1, 2, 3 .. .

Parâmetros:

  • Price Mode - Os preços usados. Há duas opções: Close/Close e Open/Close. No primeiro caso, o fechamento é comparado com o fechamento da barra anterior, no segundo caso - com a abertura da mesma barra.
  • Period Mode - modo do uso do período. As opções são: Use Period e No Period
  • Period - O período do indicador. Ele é usado somente se o parâmetro anterior está definido para Use Period.

1. O indicador com um período. O período também é o módulo dos valores máximos e mínimos possíveis do indicador. É possível notar em certas faixas os valores do período (5 a 20), que quanto mais próximo for o valor atual do indicador com valor do período, mais próximo estará para o término da tendência.

Trend Score: Modo de Usar o Período

2. Indicador, sem o período. À primeira vista, há pouca utilização no TrendScore sem o período - na verdade, isso só mostra o número de barras de alta e baixa em cada série, o que é bem visto no gráfico. No entanto, note que as seções "dente de serra" do indicador - ou seja, aqueles com cinco ou mais dos valores do indicador no intervalo [-1; 1] - em muitos casos, temos um canal horizontal, na qual podemos nos aproveitar de sua ruptura.

Trend Score: Sem Período

