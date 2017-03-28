Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Nevalyashka3_1 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1430
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Sergey, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor tem a vantagem de que é certamente um extra. A principal desvantagem é o rebaixamento.
A ideia por trás dele é que negociamos em EURUSD e temos que, em média, 90% dos dias, o preço é alterado em mais de 60 pontos. Em 90% dos casos, semanalmente, o volume é superior a 200.
Assim, temos um crescimento em média de três dias inteiros por semana, isto é, uma "turbulência" semanal mínima.
A estratégia é a seguinte: stop 60+10 (para não pegar mais uma vez o preço +10), lucro 190 (200 — 10 para o spread e distância mínima da transação).
É aberto um lote com stop e lucro (70/190). Fazemos trailing stop para 10 a cada 10 (no caso de uma reversão, isso garante que a ordem de stop sempre esteja no fundo/pico de preço por semana. Como resultado, nesta semana a ordem será fechada).
Assim, a cada 1,5 semanas, em teoria, deveria haver um lucro igual ao volume médio semanal (200).
Resultados de otimização em EURUSD, M1 de 2016.01.01 a 2017.03.02, depósito inicial 10 000 (os parâmetros obtidos já estão registrados no Expert Advisor)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17774
Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência"MultiHedg_1
Expert Advisor multimoeda que abre a posição no mercado de acordo com o tempo definido.
Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador Moving Average.e_RP_250
Expert Advisor de acordo com o indicador "RPoint". Layout de gráfico usando reversão em X pontos. ZigZag de qualidade com base no HiLo.