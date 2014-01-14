CodeBaseSeções
SeNSetiVe - indicador para MetaTrader 5

QuantifiEd
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1971
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

QuantifiEd

Indicador de tendência que fornece sinais de negociação. A cor do indicador depende da direção do movimento do mercado, determinado pela posição do indicador em relação a linha zero. Quando a cor muda de magenta para azul, é fornecido um sinal de compra, caso contrário, é fornecido um sinal de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2008.

Parâmetros de entrada:

  • SPerioD - período (100-200), a linha do indicador dará muitos sinais falso positivos no caso do valor ser pequeno (<100). O valor ótimo para o gráfico H1 varia entre 160-180. Para gráficos menores - 100-160;
  • SFactoR (de 1 a 10) - sensibilidade da linha de mercado para acentuar (às vezes falso) a mudança da linha de tendência, valor ideal (5-7);
  • ShiFt - deslocamento relativo a linha zero.

Indicador SeNSetiVe

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/782

