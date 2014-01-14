Autor real:

QuantifiEd

Indicador de tendência que fornece sinais de negociação. A cor do indicador depende da direção do movimento do mercado, determinado pela posição do indicador em relação a linha zero. Quando a cor muda de magenta para azul, é fornecido um sinal de compra, caso contrário, é fornecido um sinal de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2008.

Parâmetros de entrada:

SPerioD - período (100-200), a linha do indicador dará muitos sinais falso positivos no caso do valor ser pequeno (<100). O valor ótimo para o gráfico H1 varia entre 160-180. Para gráficos menores - 100-160;

