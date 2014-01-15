CodeBaseSeções
Experts

EA_MARSI - expert para MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Visualizações:
3561
Avaliação:
(94)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) visualização
sets.zip (1.2 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor é baseado no indicador EMA_RSI_VA.

Sinal Comprar: cruzamento para cima da linha rápido. Sinal Vender: cruzamento para baixo da linha rápida.

A EA tem opção de incrementar o lote dependendo da proporção depósito/ max.rebaixamento.

Testando resultados (EURUSD, H1):

Sem a opção de incrementar o lote, a cada tick, de 2009 (1_eurusd_h1.set)

Sem a opção de incrementar o lote

Com a opção de incrementar o lote, a cada tick, de 2009 . (2_eurusd_h1.set):

Opção de incrementar o lote está habilitado

Testando com depósito inicial de 1.000 $ e lote=0,1 (3_eurusd_h1):

Testando com depósito inicial de 1.000 $ e lote=0,1(3_eurusd_h1)

Quando usar a opção incremento de lote (use_Multpl = true) é recomendado também testar sem o incremento. O resultado com máximo rebaixamento pode ser configurado através do parâmetro Max_drawdown.

Resultado: $600.000 com depósito inicial de $10.000 com lote=1.0

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/913

