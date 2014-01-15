Participe de nossa página de fãs
EA_MARSI - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
3561
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor é baseado no indicador EMA_RSI_VA.
Sinal Comprar: cruzamento para cima da linha rápido. Sinal Vender: cruzamento para baixo da linha rápida.
A EA tem opção de incrementar o lote dependendo da proporção depósito/ max.rebaixamento.
Testando resultados (EURUSD, H1):
Sem a opção de incrementar o lote, a cada tick, de 2009 (1_eurusd_h1.set)
Com a opção de incrementar o lote, a cada tick, de 2009 . (2_eurusd_h1.set):
Testando com depósito inicial de 1.000 $ e lote=0,1 (3_eurusd_h1):
Quando usar a opção incremento de lote (use_Multpl = true) é recomendado também testar sem o incremento. O resultado com máximo rebaixamento pode ser configurado através do parâmetro Max_drawdown.
Resultado: $600.000 com depósito inicial de $10.000 com lote=1.0
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/913
