EMA_RSI_VA - indicador para MetaTrader 5
Média Móvel Exponencial - Volatilidade RSI - Ajustado por José Silva.
Os parâmetros de entrada:
- RSIPeriod - Período do indicador RSI;
- EMAPeriods - Período do indicador EMA;
- Preço - Preço aplicado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/907
