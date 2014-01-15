CodeBaseSeções
EMA_RSI_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2281
Avaliação:
(55)
Publicado:
Atualizado:
Média Móvel Exponencial - Volatilidade RSI - Ajustado por José Silva.

Os parâmetros de entrada:

  • RSIPeriod - Período do indicador RSI;
  • EMAPeriods - Período do indicador EMA;
  • Preço - Preço aplicado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/907

EA_MARSI EA_MARSI

O Expert Advisor é baseado no indicador EMA_RSI_VA.

Visualização dos resultados de otimização em tempo real Visualização dos resultados de otimização em tempo real

Apresentando um exemplo de visualização de resultados de otimização em tempo real (dinâmica do equilíbrio de curva e parâmetros estatísticos de um Expert Advisor).

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Exemplo de como usar a função IndicatorSetDouble(). Este é um indicador que inverte os valores máximo e mínimo da janela de indicadores e os valores dos níveis em que as linhas horizontais são colocadas.

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador XMA_Range_Bands.