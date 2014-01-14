Participe de nossa página de fãs
MTF_MACD_Bars - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kirk Sloan
Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada. As barras na cor azul e as na cor rosa correspondem a posição das barras do histograma em relação a linha do sinal. Acima da linha de sinal é uma tendência crescente, então a cor é azul; abaixo, é rosa.
As barras vermelhas e verdes são usadas da mesma forma com as seguintes condições adicionais: a tendência crescente com o histograma acima do nível zero, barras verdes; tendência decrescente com o histograma abaixo do nível zero, barras vermelhas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.04.2008.
Figura 1. Indicador MTF_MACD_Bars
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1757
