MTF_MACD_Bars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1650
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Kirk Sloan

Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada. As barras na cor azul e as na cor rosa correspondem a posição das barras do histograma em relação a linha do sinal. Acima da linha de sinal é uma tendência crescente, então a cor é azul; abaixo, é rosa.

As barras vermelhas e verdes são usadas da mesma forma com as seguintes condições adicionais: a tendência crescente com o histograma acima do nível zero, barras verdes; tendência decrescente com o histograma abaixo do nível zero, barras vermelhas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.04.2008.

Figura 1. Indicador MTF_MACD_Bars

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1757

