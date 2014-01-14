CodeBaseSeções
SinTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2084
(23)
Autor real:

DVYU

Indicador de tendência simples. A direção da tendência é determinada pela localização do histograma em relação ao nível zero. Os sinais de entrada aparecem durante o rompimento da linha zero. Se a cor do histograma muda de vermelho para azul, está na hora de abrir uma posição comprada, caso contrário, está na hora de abrir uma posição de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.02.2008.

Indicador SinTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/778

