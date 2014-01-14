Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SinTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2084
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
DVYU
Indicador de tendência simples. A direção da tendência é determinada pela localização do histograma em relação ao nível zero. Os sinais de entrada aparecem durante o rompimento da linha zero. Se a cor do histograma muda de vermelho para azul, está na hora de abrir uma posição comprada, caso contrário, está na hora de abrir uma posição de venda.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.02.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/778
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.Volatility2
Um simples indicador que calcula somente a volatilidade de um ativo financeiro.
O indicador Change To Range Ratio é usado para fechar posições de curto prazo e/ou para a filtragem dos pontos de entrada.wlxBWACsig
Indicador que exibe os sinais de entrada com base no oscilador Accelerator.