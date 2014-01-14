Ele baseia-se numa idéia simples que com um movimento unidirecional, a distância entre a máxima e mínima do preço no período selecionado tendencia para o total de intervalos de barras nesse período. O indicador é a razão de um valor por um segundo:

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

O indicador é projetado para prazos superiores (H4 e superior), funciona bem com períodos de 3-5 barras. Valores superiores a 0,7 indicam que o movimento não tem potencial, então não vai haver qualquer consolidação de continuação ou reversão.

Range Ratio com o período igual 3 no ativo EURUSD H4:

dicas: