Indicadores

Range Ratio - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Ele baseia-se numa idéia simples que com um movimento unidirecional, a distância entre a máxima e mínima do preço no período selecionado tendencia para o total de intervalos de barras nesse período. O indicador é a razão de um valor por um segundo:

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

O indicador é projetado para prazos superiores (H4 e superior), funciona bem com períodos de 3-5 barras. Valores superiores a 0,7 indicam que o movimento não tem potencial, então não vai haver qualquer consolidação de continuação ou reversão.

Range Ratio com o período igual 3 no ativo EURUSD H4:

Range Ratio on EURUSD H4

dicas:

  • Eu não aconselho a usar o indicador com um período maior do que 5, pois foi projetado para sistemas de curto prazo, onde quanto maior o valor do período, menos confiável será o sinal.
  • Como pode ser visto na figura acima, as barras que são indicadas pelas setas, são bastante boas para pontos de saída (importante: Quero dizer saída no fechamento do candle).
  • Exemplo de uso como um filtro: se você receber um sinal de compra no prazo H1, mas no gráfico diário com tendência de alta, o valor de RangeRatio é maior do que 0,7 - recomenda-se ignorar o sinal. Em outras palavras, com a intenção de entrar no mercado, verificar o valor da RangeRatio no timeframe maior.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1748

