Indicadores

Stochastic Fan - indicador para MetaTrader 5

Um leque de indicadores Estocásticos, em que o período é definido por um dos quatro tipos de progressões:

  • aritmética
  • geométrica
  • Números de Fibonacci
  • Números de Leonardo

Stochastic Fan

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1752

Bezier Bezier

Este indicador é uma alternativa as médias móveis com um menor atraso e a possibilidade de gerir a taxa de sensibilidade.

Tro_Range Tro_Range

Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada.

FlatTrend2 FlatTrend2

Indicador de sinal muito simples para especificar a força e a direção da tendência.

ang_AZad_Css ang_AZad_Css

O indicador de tendência desenhada na forma de nuvem colorida.