Stochastic Fan - indicador para MetaTrader 5
Um leque de indicadores Estocásticos, em que o período é definido por um dos quatro tipos de progressões:
- aritmética
- geométrica
- Números de Fibonacci
- Números de Leonardo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1752
