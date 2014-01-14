CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MA Fan - indicador para MetaTrader 5

--- | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1648
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um leque de indicadores de MA, o período das MAs é definido por quatro tipos de progressões:

  • aritmética
  • geométrica
  • Números de Fibonacci
  • Números de Leonardo

MA Fan

MA Fan

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1750

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

Típico indicador de sinal do tipo semáforo que exibe os pontos de entrada no mercado utilizando setas coloridas.

RSI Fan RSI Fan

Um leque de indicadores de RSI, em que o período é definido por um das quatro progressões.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Este indicador especifica a volatilidade do mercado bem como seu desvio padrão.

SR_TLB SR_TLB

Uma interpretação da estratégia da Stieve Nisson 'Três linha de Ruptura'.