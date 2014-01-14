Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA Fan - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1648
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um leque de indicadores de MA, o período das MAs é definido por quatro tipos de progressões:
- aritmética
- geométrica
- Números de Fibonacci
- Números de Leonardo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1750
MBKAsctrend3
Típico indicador de sinal do tipo semáforo que exibe os pontos de entrada no mercado utilizando setas coloridas.RSI Fan
Um leque de indicadores de RSI, em que o período é definido por um das quatro progressões.
Change Of Volatility
Este indicador especifica a volatilidade do mercado bem como seu desvio padrão.SR_TLB
Uma interpretação da estratégia da Stieve Nisson 'Três linha de Ruptura'.