Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.

Sistema de negociação baseado nas alterações de direção do oscilador ponderado WeightOscillator

Ao indicador padrão StdDev foi adicionada a função de alteração de cor de linha dependendo de suas leituras. Se os valores aumentarem, a linha ficará verde, se houver uma queda, ela será vermelha, se as leituras não mudarem durante vários períodos, ela será amarela.

Este Expert Advisor resolve o problema de monitoramento da posição ao longo de uma curva, movendo os stop-loss take-profit definidos.