Indicadores

TriXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1885
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

O indicador TriX sob a forma de vela com canal Keltner calculado em relação à média do TriX.

Fig.1. Indicador TriXCandleKeltner

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17480

