3X_ParabolicRegression - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2123
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Senior Linux Hacker

Este indicador constrói dois canais retilíneos de desvio padrão de diferentes períodos e um canal curvilíneo da regressão parabólica com a interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/767

