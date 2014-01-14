Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
3X_ParabolicRegression - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2123
Autor real:
Senior Linux Hacker
Este indicador constrói dois canais retilíneos de desvio padrão de diferentes períodos e um canal curvilíneo da regressão parabólica com a interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/767
JeromeClock
Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.ATR channel
Canal baseando nos desvios do indicador técnico ATR (Average True Range) do valor da média móvel.
XO
Um indicador que não usa média do array de dados, ele decide sobre uma posição de compra/venda através do movimento.Range Ratio
Um indicador para a negociação de curto prazo, pode ser usado como um sinal para o fechamento de uma posição ou como um filtro de entrada.