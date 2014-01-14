CodeBaseSeções
no bolso
Indicadores

ATR channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Canal baseando nos desvios do indicador técnico ATR (Average True Range) do valor da média móvel.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2008.

Indicador canal ATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/766

