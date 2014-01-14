Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ATR channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4443
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Canal baseando nos desvios do indicador técnico ATR (Average True Range) do valor da média móvel.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/766
JBrainTrend1Stop
Indicador que constrói linhas de níveis de Stop Loss de acordo com os dados do sistema de negociação BrainTrend1 com suavização das séries de preço.Biblioteca de compatibilidade entre o MQL4 e MQL5
Versão 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh
JeromeClock
Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.3X_ParabolicRegression
Dois canais retilíneos de desvio padrão + um canal curvilíneo da regressão parabólica com a interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.