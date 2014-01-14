Indicador que constrói linhas de níveis de Stop Loss de acordo com os dados do sistema de negociação BrainTrend1 com suavização das séries de preço.

Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.

Dois canais retilíneos de desvio padrão + um canal curvilíneo da regressão parabólica com a interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.