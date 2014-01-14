CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

SHARIPOV AINUR

Um indicador que não usa média do array de dados, ele decide sobre uma posição de compra/venda através do movimento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.09.2007.

Figura 1. Indicador XO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1745

