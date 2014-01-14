Participe de nossa página de fãs
XO - indicador para MetaTrader 5
- 1667
Autor real:
SHARIPOV AINUR
Um indicador que não usa média do array de dados, ele decide sobre uma posição de compra/venda através do movimento.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.09.2007.
Figura 1. Indicador XO
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1745
