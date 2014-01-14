CodeBaseSeções
StoDiv - indicador para MetaTrader 5

RickD | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1528
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

RickD

Típico indicador de sinal baseado no Oscilador Estocástico e no indicador técnico Fractals. Este indicador gera muitos sinais falso positivos, portanto, é necessário filtrá-lo com algum indicador de tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.03.2008.

Indicador StoDiv

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/786

