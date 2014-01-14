Participe de nossa página de fãs
StoDiv - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 1528
Autor real:
RickD
Típico indicador de sinal baseado no Oscilador Estocástico e no indicador técnico Fractals. Este indicador gera muitos sinais falso positivos, portanto, é necessário filtrá-lo com algum indicador de tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.03.2008.
Indicador StoDiv
